نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم العاملي للطفل..الأزهر يذكر العالم بمأساة أطفال فلسطين وضياع أبسط حقوقهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل العالم اليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر اليوم العالمي للطفل وعلية يذكر الأزهر يذكر العالم بمأساة أطفال فلسطين وضياع أبسط حقوقهم.

قائلا:- نادى الإسلام بحُسْنِ رعاية الطفل والحفاظ على حقوقه وعدم تضييعها، فقال ﷺ: "كفى بالمَرْءِ إثمًا أَنْ يُضيِّعَ مَنْ ‌يَقُوت" (رواه أبو داود)، وقال ﷺ-: "كُلُّكُمْ ‌رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا.." (رواه البخاري)..

وفي اليوم الذي يحتفي به العالم بالطفل، يذكِّر #الأزهر العالمَ بمأساة أطفال فلسـ.ـ.ـطين وضياع أبسط حقوقهم من غذاء ودواء ومأوى، بل وسلب أرواحهم على يد الكيا.،.ن الصـ ـهـ ــيوني المجرم الذي أزهق الكثير من أرواحهم البريئة بلا ذنب اقترفوه، ووضع حد لجرائم هذا الكيا.،.ن الإرها.،.بي بحق الأطفال.