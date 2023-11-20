نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفيو مجلة الإذاعة والتلفزيون: صبرنا 10 سنوات على تأخّر مستحقاتنا المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الصحفي عمر عمار عضو مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، إنه تقدّم و3 من زملائه بالاستقالة، أمس الأحد؛ اعتراضًا على ما وصفه بـ "تعنّت" الإدارة في صرف مستحقات مالية لهم، متأخّرة لأكثر من 10 سنوات، والتي بلغت 22 مليون جنيهٍ.

وأضاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الزملاء احترموا القانون وقرارات النيابة العامة في هذا الشأن، وبعد حفظ القضية من قِبل نيابة الأموال العامة يوم 29 مايو 2023، أوقفت الهيئة الوطنية للإعلام صرف مستحقات الزملاء أيضًا، بحجة أن حفظ التحقيقات لا يعني بالضرورة نفي العلّة التي من أجلها أوقف هذا الصرف.

وأكد “عمار” أن عدد الصحفيين المتضررين من وقف صرف هذه المستحقات، بين 160 إلى 170 صحفي، منهم صحفيين بلغوا سن المعاش، وبعضفهم وافته المنية، ولم يحصلوا على مستحقاتهم المتأخّرة.

وأشار عضو مجلس الإدارة المُستقيل، إلى التواصل مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأيضًا مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ليكونوا طرفًا في حل تلك الأزمة، مع وضع شروط تضمن للزملاء استمرارية الصرف والالتزام به.

وأوضح أن الأزمة بدأت حينما كان الزملاء يصرفون علاوة الـ50%، حتى تقدّم أحد المحامين بالهيئة الوطنية للإعلام، بشكوى عام 2013 ادعّى فيها وجود ازدواجية في صرف هذه العلاوات، ثم توقّف صرفها بمبادرة من إدارة المجلة، وفي يناير 2023، تقدّمت الإدارة بمقترح لاسترداد الأموال التي تم صرفها من هذه العلاوات من الصحفيين بأثر رجْعي، باعتبار أنها صُرفت بغير وجه حق، إلا أن ممثلي الصحفيين العاملين بالمجلة في مجلس الإدارة رفضوا تمرير هذا المقترح، وتقدّموا باستقالة احتجاجًا على ذلك، وطالبوا منذ صدور قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات، بصرف متأخّرات تلك العلاوات.

اليوم.. عمومية مجلة الإذاعة والتلفزيون تجتمع لبحث الأزمة

وتجتمع الجمعية العمومية لمجلة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الإثنين، في حضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وبعض أعضاء مجلس النقابة، أبرزهم محمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات، وهشام يونس وكيل أول النقابة، ومحمد الجارحي عضو المجلس؛ لبحث أزمة تأخّر صرف المستحقات المالية للصحفيين العاملين بالمجلة.

وكان قد تقدّم الزملاء الصحفيون بمجلة الإذاعة والتلفزيون، باستقالتهم إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ اعترضًا على ما وصفوه بـ "التعنّت الواضح" من جهة الإدارة، ورفضها التام بكل السُبل، منح صحفيي المجلة حقوقهم المالية، واستئناف صرف المستحقات التي تمت تعليتها، والموقوفة بقرار من جهة الإدارة، وكذا مستحقات الزملاء المُحالين للمعاش، مؤكدين أن الجميع يُعاني من أوضاع مالية غاية في القسوة.

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