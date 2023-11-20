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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: حملات لرفع تعديات المحال والباعة الجائلين بالطوابق فيصل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وشرطة المرافق برفع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشأت التجارية من الطريق العام بمنطقة الطوابق بفيصل وتحقيق الانضباط بالشارع.
وفي ذلك الاطار قامت المحافظة برفع كافه الإشغالات والتعديات وفروشات محال الخضروات والفواكه والماركت والباعة الجائلين وعربات المأكولات.
يأتي ذلك مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين..