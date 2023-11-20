محافظة الجيزة: حملات لرفع تعديات المحال والباعة الجائلين بالطوابق فيصل

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وشرطة المرافق برفع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشأت التجارية من الطريق العام بمنطقة الطوابق بفيصل وتحقيق الانضباط بالشارع. وفي ذلك الاطار قامت المحافظة برفع كافه الإشغالات والتعديات وفروشات محال الخضروات والفواكه والماركت والباعة الجائلين وعربات المأكولات.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة