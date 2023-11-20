محمد صلاح أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين لشهر أكتوبر للمرة الثانية على التوالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 06:29 مساءً - اختير الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر للمرة الثانية تواليًا بعد حصده جائزة سبتمبر.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية فوز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في أكتوبر على موقع "إكس": "أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أكتوبر".

يأتي ذلك في الوقت الذي توج فيه النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى ليفربول، خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز عن نفس الشهر.

ونجح النجم المصري محمد صلاح، فى التتويج بجائزة أفضل لاعب فى ليفربول، خلال الشهر الماضي، وفقا لاختيارات الجماهير، متفوقا على دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز.

وساهم النجم المصري مع الريدز، فى ستة أهداف في خمس مباريات، بما في ذلك هدفين في ديربي ميرسيسايد الذي فاز فيه الفريق على إيفرتون على ملعب أنفيلد.

وكان صلاح، قد توج بجائزة أفضل لاعب فى ليفربول، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وخاض محمد صلاح مع نادي ليفربول 11 مباراة استطاع خلالها صناعة 11 فرصة محققة في الدوري الإنجليزي بالإضافة الى 8 أهداف وصناعة 4 آخرين.

ويعد محمد صلاح هداف فريق ليفربول في الموسم الحالي متفوقًا على جميع اللاعبين الذين يشاركون بصفة دائمة في الخط الأمامي للريدز.