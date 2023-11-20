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سقوط شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف مناطق بوسط وجنوب غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 07:27 مساءً - استشهد عدد من الفلسطينيين، مساء الاثنين، وأصيب آخرون فى قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلى استهدف مناطق فى وسط وجنوب قطاع غزة.

 

وقالت مصادر طبية بالقطاع، إن طيران الاحتلال قصف منزلا بمنطقة المغراقة وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين.

 

 

كما استهدف طيران الاحتلال منزلا فى بلدة بنى سهيلا جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطينى وإصابة آخرين.

 

 

كما استشهد عدد من الأشخاص، وأصيب آخرون فى قصف استهدف شقة سكنية فى غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. 

 

 

وفى جنين، شمال الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة، استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قبل نحو أسبوعين.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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