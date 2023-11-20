ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كاس العالم.. 3 أرقام قياسية للفراعنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 07:27 مساءً - خطف المنتخب الوطنى أول 6 نقاط في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026، بعدما نجح في الفوز بأول مباراتين من أصل 10 مباريات سيخوضها الفراعنة فى البطولة للوصول إلى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك والذى سيضم 48 منتخبًا لأول مرة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كاس العالم

وبدأ المنتخب الوطني مشواره بمجموعة مصر في تصفيات كأس العالم، بفوز كاسح على جيبوتي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي بالقاهرة، ثم فوز آخر على سيراليون بنتيجة 2-0، لينفرد بصدارة المجموعة على حساب كل من: غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كاس العالم

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كاس العالم

وحقق منتخب مصر 3 أرقام قياسية بعد أول مباراتين وأصبح الفريق الوحيد فى المجموعة الذى حقق الفوز في أول مباراتين، كما أصبح أقوى هجوم بـ8 أهداف، وأقوى دفاع بدون استقبال أي هدف، وذلك بعد تعادل بوركينا مع سيراليون في المباراة الأولى وغينيا بيساو مع إثيوبيا، وخسارة جيبوتي من الفراعنة، لينفرد منتخبنا الوطنى بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وجاء ترتيب المجموعة كالتالى..

منتخب مصر – المركز الأول – 6 نقاط

منتخب غينيا بيساو – المركز الثانى – 4 نقاط

منتخب بوركينا فاسو وإثيوبيا وسيراليون – نقطة واحدة

جيبوتي – المركز السادس والأخير – 0 نقاط

ومن المقرر أن تختتم مباريات الجولة الثانية غدا بلقاء بوركينا فاسو وإثيوبيا على ملعب الأخير، وفى حالة فوز أي من المنتخبين سيرفع رصيده إلى 4 نقاط، مع استمرار مصر في الصدارة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كاس العالم

وقاد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الفراعنة للفوز فى أول جولتين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، ليقترب خطوة نحو تحقيق حلم الصعود للمونديال مجددا.