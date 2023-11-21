«التنمية المحلية»: نواصل متابعة حالة الطقس في كل المحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 01:33 صباحاً - أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، متابعة استعدادات المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار خلال الفترة الحالية، نظراً لتوقعات الأرصاد بأن تشهد السواحل الشمالية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

التعامل مع موجة الطقس

وتابعت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية جهود محافظة الفيوم، في التدخل السريع لمواجهة موجة الطقس السيئ، والتعامل مع أي أحداث طارئة، حيث عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة إجراءات حصر المعدات والمركبات ورفع كفاءتها الفنية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعداداً لفصل الشتاء وظروف الطقس السيئ.

حصر المعدات

وتابعت المحافظة استكمال الحصر الميداني للمعدات بمجلسي مدينتي الفيوم ويوسف الصديق، وكافة المديريات الخدمية والحالة الفنية لهذه المعدات، خلال 48 ساعة فقط، مع تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال الصيانة المطلوبة لهذه المعدات، وإعداد بيان دقيق شامل وموحد من مجالس المدن، والمتابعة، وقسم السيارات بالديوان العام، يوضح العدد الفعلي للمعدات بكل قطاع ومجلس مدينة، والحالة الفنية لكل معدة، ومسؤولية كل قطاع مسؤولية تامة عن صيانة ورفع كفاءة المعدات والمركبات الموجودة بالقطاع.

جاء ذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الحالية بتعرض بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء، فضلا عن وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة.