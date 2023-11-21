نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مشاهدة لقاء الجاسوسة داليا زيادة كامل عبر قناة عبرية إسرائيلية فيديو HD في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة لقاء الجاسوسة داليا زيادة كامل عبر قناة عبرية إسرائيلية فيديو HD

مشاهدة لقاء الجاسوسة داليا زيادة كامل عبر قناة عبرية إسرائيلية فيديو HD.. خرجت الناشطة السياسية داليا زيادة، بتصريحات مستفزة جديدة عبر فضائية إسرائيلية، بعد إعلانها بشكل واضح دعمها الصريح إلى الاحتلال الإسرائيلي في حربها وجرائمها البشعة في قطاع غزة.

وأكدت داليا زيادة، إعلانها دعم الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها المستمرة في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تؤيد الاحتلال الإسرائيلي في حربها على حماس بنسبة 100%، وأنها تواجه اضطهادا بعد دعمها إسرائيل وإدانتها "تنظيم حماس الإرهابي".

وقالت داليا زيادة، إنها لن تتوقف عن "إدانة حماس والتنظيمات الإسلامية المتطرفة، ومحاربتهم هم ومن يقف وراءهم".

مشاهدة لقاء الجاسوسة داليا زيادة كامل عبر قناة عبرية إسرائيلية فيديو HD

وزعمت داليا زيادة أنها ضد "كل نقطة دم سواء من إسرائيلي أو فلسطيني"، مؤكدة تأييدها الكامل لحرب إسرائيل على حماس بنسبة 100%.

وتابعت الجاسوسة داليا زيادة: "تخيلوا المنطقة دون حماس والتنظيمات الإسلامية المتطرفة، بالتأكيد سنكون أفضل مائة مرة"، حسب وصفها.

ويشن الاحتلال الإٍسرائيلي حملة وحشية على الشعب الفلسطيني في غزة، واستشهد منه أكثر من 13 ألف شخص حتى الآن، فضلا عن إصابة قرابة الـ33 ألف شخص، خلال 45 يوما من القصف والهجمات الوحشية.

وقوبلت حملة إسرائيل، بإدانات واسعة من المنظمات الأممية والحقوقية المستقلة، ووصفتها بأنها حولت غزة إلى جحيم، وسط انتهاكات واضحة للقوانين الدولية بقصف المناطق السكنية والأهداف المحمية بموجب القانون الدولي، كالمستشفيات والمدارس والمواقع الأممية، التي كانت تؤوي آلاف النازحين الفارين من الحرب.

فيديو مشاهدة كواليس هروب داليا زيادة خارج مصر

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كواليس هروب داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة خارج مصر، بعد الهجوم الحاد والكبير الذي شنه عليه كل محبي الدولة الفلسطينية، وأعمال الكيان الصهيوني المحتل من جرائم بشعة وغير إنسانية في قطاع غزة، وجاءت التفاصيل الكاملة حسب ما أعلنه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "TeN"، مساء السبت الماضي كما يلي:

مرتضى منصور عن داليا زيادة: "دي من أوسخ 100 امرأة في العالم"

وأكد مرتضى منصور، في مقطع فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هي عملت فيديو بتقول إنها تم اختيارها من أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم، مش عارف هي بتأثر على إي، دي بنت عبيطة".

وتابع مرتضى منصور عن داليا زيادة: "دي من أوسخ 100 امرأة في العالم، بعد وصفها للمقاومة بـ الإرهاب، هي قاعدة في تل أبيب دائمًا، مردفًا: أقول لها ماذا عن أطفالنا وأولادنا الذين يقتلون يوميًا على يد اليهود؟".