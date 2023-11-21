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الصحة: الإسعاف الطائر ينقل 12 طفلا من الأطفال الفلسطينيين المبتسرين إلى مستشفى...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه بناء تقييم الوضع الصحي للأطفال المبتسرين القادمين من قطاع غزة، تم نقل 12 طفلا إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، بواسطة «الإسعاف الطائر» وذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الإثنين، وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، إلى معبر رفح البري، وتم نقلهم إلى المستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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