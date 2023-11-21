انت الأن تتابع خبر هل يوجد مدارس اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر.. اعرف حالة الطقس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نكشف لجميع الطلاب وأولياء الأمور حقيقة هل يوجد مدارس اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، وذلك بعدما تم تعطيل الدراسية أمس في كل المدارس بسبب حالة الطقس السيء والتقلبات الشديدة التي تسبب تعطل الدراسة وانخفاض درجات الحرارة في كل مكان.

هل يوجد مدارس اليوم الثلاثاء

وأجابت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد في الهية العامة للأرصاد على سؤال هل يوجد مدارس اليوم الثلاثاء، وأيضاً حالة الطقس أثناء الساعات القادمة وحدوث الكثير من التقلبات الجوية في كل المحافظات، ويحدث تحسن في الأحوال الجوية بالعديد من المحافظات، ولذلك تعود الدراسة من جديد اليوم في كل المدارس.

[هل يوجد مدارس اليوم]

هل يوجد مدارس اليوم

وأصدر محافظ الإسكندرية قرار بعودة الدراسة وانتظامها من جديد اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في كل المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وهذا بناءاً على الإفادة التي تأتي من خلال هيئة الأرصاد الجوية، وهذا جاء بعد الكثير من التقلبات الجوية والأمطار الرعدية التي وصلت إلى السيول أمس الإثنين.

[هل يوجد مدارس اليوم]

هل يوجد مدارس اليوم

حالة الطقس اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية وتكون درجة الحرارة الكبرى 24 والصغرى 19، وتوجد أمطار خفيفة على العديد من المناطق وتكون على فترات متقطعة بنسبة حدوث تصل لـ 30% تقريباً والرياح المعتدلة تكون 28 كم/ ساعة ويكون الطقس غائم بشكل جزئي.

[هل يوجد مدارس اليوم]

هل يوجد مدارس اليوم

وأما عن جنوب الوجه البحري ومدن القناة والمنوفية والغربية والشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية تشهد الأمطار التي تكون من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تصل لـ 40% تقريباً، وأيضاً الرياح تكون معتدلة عند 28 كم/ ساعة، والطقس غائم على العديد من المحافظات وحالة الطقس في العديد من المحافظات الساحلية تكون غائمة والأمطار من خفيفة إلى متوسطة على الكثير من المناطق.