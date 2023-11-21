انت الأن تتابع خبر خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر.. موعد تحسن الأحوال الجوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، وهي من المفترض أن تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على العديد من المحافظات، وتعد من أكثر الأشياء الذي يريد أن يعرفها جميع المواطنين.

خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء في كل المحافظات، وهي أن تسقط من خفيفة إلى متوسطة على كلاً من “العلمين والضبعة والإسكندرية وشمال البحيرة وكفر الشيخ”، وبدءاً من 2 ظهرًا إلى “شمال الدقهلية ودمياط وبورسعيد”.

[خريطة سقوط الأمطار اليوم]

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وتسقط الأمطار المتوسطة في بعض الأحيان على كلاً من “السلوم، أجزاء من مطروح، جنوب محافظتي البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية” وتمتد مساء إلى كلاً من “القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، السويس”.

[خريطة سقوط الأمطار اليوم]

خريطة سقوط الأمطار اليوم

موعد تحسن حالة الطقس

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها عن موعد تحسن حالة الطقس، وأنه يكون بشكل نسبي مع نهاية اليوم الثلاثاء، وأيضاً تهدأ سرعات الرياح وتقل فرص سقوط الأمطار، والحالة الجوية تتحرك شرقاً ويكون للظواهر الجوية تأثير بشكل كبير على شرق البلاد والتحسين يبدأ من اليوم، وهي من أكثر الأشياء الذي يريد أن يعرفها كل المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السير في الشوارع.

[خريطة سقوط الأمطار اليوم]

خريطة سقوط الأمطار اليوم

ومن المرجح أن تكون حالة الطقس اليوم معتدلة الحرارة في النهار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد مائل إلى الحرارة على جنوب سيناء، ومائل للبرودة في الليل على العديد من الأنحاء، وتتكون الشبورة المائية من الساعة 4 لـ 8 صباحاً على العديد من الطرق الزراعية والسريعة والمسطحات المائية التي تؤدي من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.