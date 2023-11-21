نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تحصد 15 ميدالية خلال بطولة الجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع فريق جامعة حلوان حصد 15 ميدالية خلال مشاركته في بطولة الجامعات السباحة زعانف" طلبة وطالبات" ) ضمن دورة الشهيد الرفاعى الواحد والخمسين التي نظمتها جامعة القاهرة.



ويأتى ذلك تأكيدا على حرص جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة لدورها في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، إيمانًا بأهمية الرياضة في بناء شخصية الطالب، وتعزيز قدراته البدنية والذهنية والنفسية، ما ينعكس إيجابًا على مستواه الأكاديمي

حيث حصد فريق الجامعة الالعاب الفردية 4 ميداليات ذهبية، 6 ميداليات فضية، 2 ميدالية برونزية.

والتتابع حصد فريق الجامعة على ٢ ميدالية ذهبية، وميدالية فضية.

وجاءت أسماء اللاعبين واللاعبات كالتالي:

(سباقات الطلبة) سباق 50م تحت الماء حصل على المركز الثاني، الطالب عمر محمد محمود، وسباق 400م زعانف مونو، حصل على المركز الثاني الطالب أدهم أحمد محمد، سباق 200م زعانف

المركز الأول الطالب يوسف فوزي، سباق 50م مونو المركز الأول الطالب عمر محمد، سباق 200مونو المركز الأول الطالب احمد حسن.

وفى سباق التتابع المركز الأول 4×100م مونو (سباقات الطالبات)، سباق 100م زعانف مزدوجة

المركز الأول الطالبة بسملة صبحي محمد، سباق 400م مونو المركز الثاني الطالبة ندي مجدي أبومسلم، سباق 400م زعانف مزدوجة المركز الثاني إسراء إيهاب زميل، سباق 200م زعانف، المركز الثاني الطالبة إسراء إيهاب، سباق 200م مونو المركز الثالث الطالبة ندى مجد، سباق 50م زعانف المركز الأول بسملة صبحي.

وفى سباق التتابع مختلط 4×100م زعانف مزدوجة

المركز الأول، 4×100م مونو المركز الثاني

وأشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بالمستوى المتميز الذي أظهره فريق الجامعة مثمنًا الجهود التي بذلها القائمون على الفريق والتي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة التي تعكس مدى الاهتمام بتشجيع المواهب الرياضية بين طلاب الجامعة.

جانب من اللقاء