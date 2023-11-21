وزيرة التضامن تضفي صفة النفع العام على عدد من الجمعيات الأهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 11:27 صباحاً - أصدرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 165 لسنة 2023، بشأن إضفاء صفة النفع العام على عدد من الجمعيات الأهلية، والذي صدر بتاريخ 2023/3/15، ونشر اليوم الثلاثاء الجريدة الرسمية.

ونص قرار وزيرة التضامن الاجتماعي، على الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على عددًا من الجمعيات الأهلية وهي: جمعية الأماني الخيرية بمركز شربين في محافظة الدقهلية، وجمعية أمانة الواقعة في مركز بيا في محافظة بني سويف، علاوة على جمعيتي نهر الخير للأعمال الخيرية، وجمعية الشروق لتنمية المجتمع بأبو دياب بدشنا في محافظة قنا.

وتتمتع الجمعيات الأهلية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة، وفقًا لما نص القرار الوزاري في مادته الثانية على النحو التالي:

عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها.إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها.

ويأتي قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 702 لسنة 2021 بشأن تفويض وزير التضامن الاجتماعي في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين55، 56 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وبناء على ما عرضه علينا مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي في الموضوع الموضح فيما بعد وللصالح العام.