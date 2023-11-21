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التفاصيل الكاملة حول حج الجمعيات الأهلية (تقرير)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة حول حج الجمعيات الأهلية (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

فتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445ه- 2024م، وحتى يوم 30 نوفمبر الجاري.

وتستعرض "دوت الخليج"، كافة التفاصيل حول حج الجمعيات الأهلية خلال التقرير التالي:-


* ما خطوات التسجيل في حج الجمعيات الاهلية ؟

- الدخول على بوابة الحج الموحدة.
- الضغط على تسجيل الدخول.
- الضغط على التالي.
- إدخال اسم المستخدم.
- كتابة كلمة السر.
- الضغط على دخول.
- تسجيل البيانات المطلوبة من المتقدم.
- الضغط على تسجيل.

* ما خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية ؟
عن طريق تباع الخطوات التالية:

- يتم إجراء توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها.
- استيفاء النموذج من الراغبين في الحج والمرافق لهم بحد أقصى مرافق واحد من أحد الأقارب.
- تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية.
- تقوم المؤسسة أو الجمعية بمراجعة البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج.
- توقع على صحتها وتتحمل مسؤوليتها.

* ما شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية ؟

- أن يكون مصري الجنسية.
- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.
- أن يكون المتقدم مسدد الاشتراك السنوي.
- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023.
- ألا يكون وقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.
- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.
- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.
- ألا يقل سن المتقدم عن 25 في 1 مارس 2024.
- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
- تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

* ما الفئات الممنوعة من التقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.
- مرضى تليف الرئة.
- حالات السمنة المفرطة المرضية.
- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب.
- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض الأوعية الدموية.
- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض التليف الكبدي.
- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض الأورام.
- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.
- أصحاب الأمراض النفسية.
- مرضى الزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

* ما سعر حج الجمعيات الأهلية 2024 ؟

ومن المقرر أن تعلن وزارة لاتضامن الاجتماعي، أسعار حج الجمعيات الأهلية 2024، خلال الأيام القادمة، وذلك بعد إجراء القرعة العلنية لحج الجمعيات في شهر ديسمبر المقبل 2023.


* ما عدد فرص الحج المسئولة عن تنظيمها المؤسسة القومية للحج والعمرة ؟
المؤسسة مسئولة عن تنظيم عــدد 10000 فرصة حج لاعضاء الجمعيات من اجمالي عدد الفرص المخصصة لجمهورية مصر العربية.

* كيف يتم توزيع تأشيرات الحج على كل محافظة ؟
يتم التوزيع طبقا للتعداد السكاني لكل محافظة.

* كيف يتم اختيار الحجاج ؟
يتم الاختيار من خلال قرعة علنية

* ما هى المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج واللازمة لاستخراج تأشيرة الحج ؟

جواز سفر مميكن صالح لمدة عام 
- عدد 10 صور شخصية مقاس 4*6 علي خلفية بيضاء 
- بطاقة صحية
- شهادة من احدي المستشفيات الحكومية بالخلو من الامراض المزمنة
- صورة بطاقة الرقم القومي

* هل يوجد رعاية صحية للحجاج خلال رحلة الحج ؟

يتم اقامة عيادات طبية بكافة مقرات اقامة الحجاج بالتعاون بين المؤسسة وبعثة وزارة الصحة المصرية كما يتم توفير كافة الادوية بالمجان

 

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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