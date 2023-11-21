نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة حول حج الجمعيات الأهلية (تقرير) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
فتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445ه- 2024م، وحتى يوم 30 نوفمبر الجاري.
وتستعرض "دوت الخليج"، كافة التفاصيل حول حج الجمعيات الأهلية خلال التقرير التالي:-
* ما خطوات التسجيل في حج الجمعيات الاهلية ؟
- الدخول على بوابة الحج الموحدة.
- الضغط على تسجيل الدخول.
- الضغط على التالي.
- إدخال اسم المستخدم.
- كتابة كلمة السر.
- الضغط على دخول.
- تسجيل البيانات المطلوبة من المتقدم.
- الضغط على تسجيل.
* ما خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية ؟
عن طريق تباع الخطوات التالية:
- يتم إجراء توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها.
- استيفاء النموذج من الراغبين في الحج والمرافق لهم بحد أقصى مرافق واحد من أحد الأقارب.
- تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية.
- تقوم المؤسسة أو الجمعية بمراجعة البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج.
- توقع على صحتها وتتحمل مسؤوليتها.
* ما شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية ؟
- أن يكون مصري الجنسية.
- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.
- أن يكون المتقدم مسدد الاشتراك السنوي.
- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023.
- ألا يكون وقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.
- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.
- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.
- ألا يقل سن المتقدم عن 25 في 1 مارس 2024.
- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
- تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
* ما الفئات الممنوعة من التقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟
- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.
- مرضى تليف الرئة.
- حالات السمنة المفرطة المرضية.
- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب.
- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض الأوعية الدموية.
- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض التليف الكبدي.
- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض الأورام.
- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.
- أصحاب الأمراض النفسية.
- مرضى الزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.
* ما سعر حج الجمعيات الأهلية 2024 ؟
ومن المقرر أن تعلن وزارة لاتضامن الاجتماعي، أسعار حج الجمعيات الأهلية 2024، خلال الأيام القادمة، وذلك بعد إجراء القرعة العلنية لحج الجمعيات في شهر ديسمبر المقبل 2023.
* ما عدد فرص الحج المسئولة عن تنظيمها المؤسسة القومية للحج والعمرة ؟
المؤسسة مسئولة عن تنظيم عــدد 10000 فرصة حج لاعضاء الجمعيات من اجمالي عدد الفرص المخصصة لجمهورية مصر العربية.
* كيف يتم توزيع تأشيرات الحج على كل محافظة ؟
يتم التوزيع طبقا للتعداد السكاني لكل محافظة.
* كيف يتم اختيار الحجاج ؟
يتم الاختيار من خلال قرعة علنية
* ما هى المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج واللازمة لاستخراج تأشيرة الحج ؟
جواز سفر مميكن صالح لمدة عام
- عدد 10 صور شخصية مقاس 4*6 علي خلفية بيضاء
- بطاقة صحية
- شهادة من احدي المستشفيات الحكومية بالخلو من الامراض المزمنة
- صورة بطاقة الرقم القومي
* هل يوجد رعاية صحية للحجاج خلال رحلة الحج ؟
يتم اقامة عيادات طبية بكافة مقرات اقامة الحجاج بالتعاون بين المؤسسة وبعثة وزارة الصحة المصرية كما يتم توفير كافة الادوية بالمجان