نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة حول حج الجمعيات الأهلية (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445ه- 2024م، وحتى يوم 30 نوفمبر الجاري.

وتستعرض "دوت الخليج"، كافة التفاصيل حول حج الجمعيات الأهلية خلال التقرير التالي:-



* ما خطوات التسجيل في حج الجمعيات الاهلية ؟

- الدخول على بوابة الحج الموحدة.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- الضغط على التالي.

- إدخال اسم المستخدم.

- كتابة كلمة السر.

- الضغط على دخول.

- تسجيل البيانات المطلوبة من المتقدم.

- الضغط على تسجيل.

* ما خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية ؟

عن طريق تباع الخطوات التالية:

- يتم إجراء توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها.

- استيفاء النموذج من الراغبين في الحج والمرافق لهم بحد أقصى مرافق واحد من أحد الأقارب.

- تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية.

- تقوم المؤسسة أو الجمعية بمراجعة البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج.

- توقع على صحتها وتتحمل مسؤوليتها.

* ما شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية ؟

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- أن يكون المتقدم مسدد الاشتراك السنوي.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023.

- ألا يكون وقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

- ألا يقل سن المتقدم عن 25 في 1 مارس 2024.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

- تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

* ما الفئات الممنوعة من التقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض الأوعية الدموية.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض التليف الكبدي.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض الأورام.

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- أصحاب الأمراض النفسية.

- مرضى الزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

* ما سعر حج الجمعيات الأهلية 2024 ؟

ومن المقرر أن تعلن وزارة لاتضامن الاجتماعي، أسعار حج الجمعيات الأهلية 2024، خلال الأيام القادمة، وذلك بعد إجراء القرعة العلنية لحج الجمعيات في شهر ديسمبر المقبل 2023.



* ما عدد فرص الحج المسئولة عن تنظيمها المؤسسة القومية للحج والعمرة ؟

المؤسسة مسئولة عن تنظيم عــدد 10000 فرصة حج لاعضاء الجمعيات من اجمالي عدد الفرص المخصصة لجمهورية مصر العربية.

* كيف يتم توزيع تأشيرات الحج على كل محافظة ؟

يتم التوزيع طبقا للتعداد السكاني لكل محافظة.

* كيف يتم اختيار الحجاج ؟

يتم الاختيار من خلال قرعة علنية

* ما هى المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج واللازمة لاستخراج تأشيرة الحج ؟

جواز سفر مميكن صالح لمدة عام

- عدد 10 صور شخصية مقاس 4*6 علي خلفية بيضاء

- بطاقة صحية

- شهادة من احدي المستشفيات الحكومية بالخلو من الامراض المزمنة

- صورة بطاقة الرقم القومي

* هل يوجد رعاية صحية للحجاج خلال رحلة الحج ؟

يتم اقامة عيادات طبية بكافة مقرات اقامة الحجاج بالتعاون بين المؤسسة وبعثة وزارة الصحة المصرية كما يتم توفير كافة الادوية بالمجان