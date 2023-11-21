رئيس الوزراء: مصر اعتمدت برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز التنمية والاستدامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الاجتماع من أجل تبادل الخبرات والأفكار بشأن التعامل مع المخاطر المالية، والمخاطر الناجمة عن التغيرات المالية وكيفية تحقيق الاستدامة في القطاع المالي.

تعزيز الشمول المالي

وأضاف 'مدبولي'، خلال كلمته في المؤتمر السنوي للجنة الأوراق المالية، المذاع عبر قناة 'إكسترا نيوز'، اليوم الثلاثاء، إننا نعيش في عالم تقني ومتغير بسرعة، والتكنولوجيا المالية والاستدامة والإبداع أمور مهمة لتعزيز الشمول المالي، لافتا إلى أن مصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية والاستدامة الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، أن البرنامج نجح في توفير البنية التحتية والخدمات للقطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل للشباب والنساء وتوفير التمويل.