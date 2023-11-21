وزيرة البيئة: تهيئة المناخ ساعد في تحويل برنامج «نوفي» من فكرة إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية حول تعزيز الشراكة العالمية للبنك ورفع التأثير الإقليمي، أنه فيما يخص تنفيذ مشروعات منصة نوفي» ودور المركز الإقليمي للبنك في تنفيذها، أن التقدم المحقق في منصة نوفي على مدار عام بالتعاون مع البنوك التنمية والشركاء، كان نتاج تصميم برامج المنصة بالارتكاز على احتياجات المصريين من الغذاء والطاقة والمياه، وربطها بتغير المناخ، مما ساعد على تحويلها لإجراءات تنفيذية حقيقية، في ضوء احترام الحق في التنمية والنمو وإتاحة الفرصة للانتقال العادل.

وشددت وزيرة البيئة على أن تهيئة المناخ الداعم والشراكة مع شركاء التنمية كان السبيل الأمثل لتحويل برنامج نوفي» من فكرة على الورق إلى برنامج تنفيذي يستوعب نموذج التنمية المصري، فمثلا تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات.

وأكدت وزيرة البيئة، أن كل ذلك ساعد على دمج حقيقي لبعد المناخ ضمن خطط التنمية وتطوير هيكل لتمويل المناخ في مصر مع تهيئة الكوادر القادرة على إدارة هذا التمويل، مما ساعد على تنفيذ حقيقي.