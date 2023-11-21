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بيطري الجيزة يضبط 7179 كجم مقطعات دواجن ولحوم فاسدة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيطري الجيزة يضبط 7179 كجم مقطعات دواجن ولحوم فاسدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت اشراف الدكتور علاء عبد العال احمد، وكيل الوزارة مدير الطب البيطري بالجيزة، بتنفيذ حملات مكبرة على الأسواق، واماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها والدواجن ومنتجاتها والاسماك ومنتجاتها للتأكد من صلاحيتها.

وذلك بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بتشديد الرقابة على الاسواق بالمحافظة، وضمن خطة مديرية الطب البيطري بالجيزة وتنفيذ دورها الهام فى خدمة وحماية المواطنين، من خلال جهاز التفتيش بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين.


وتمكنت الحملة من ضبط سبعة طن ومائة وتسعة وسبعون  كجم لحوم مذبوجة خارج المجازر الحكومية وهياكل دواجن واسماك مستوردة ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

واسفرت الحملات عن ضبط الآتي:  


- ضبط 2000 كجم كبده ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي بناحية العمرانية.
- ضبط 48  لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية اكتوبر.
- ضبط 2225  كجم لحوم مستوردة وكبده فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي بناحية الوراق.
- ضبط 2000  كجم هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي بناحية ابوالنمرس.
- ضبط 850  كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي وتم ضبط 56 كجم  لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية بولاق الدكرور  .
وذلك باجمالي مضبوطات 7179  كجم عبارة عن 104 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية واجمالي 7075  كجم مقطعات دواجن ولحوم مستوردة ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

وتم تحرير 6 محاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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