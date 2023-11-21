«التعليم» تنشر جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023 لصفوف النقل بجميع المراحل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 01:33 مساءً - نشرت عدد من الإدارات التعليمية، جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023، لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية «الابتدائية والاعدادية والثانوية»، المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أنّ الامتحانات غير موحدة وتتم أثناء الحصة الدراسية.

وأكدت الإدارات التعليمية، أنّ امتحانات شهر نوفمبر 2023 فترة دراسية واحدة وفق القرار الوزاري 195 لسنة 2023، ولا تؤثر على اليوم الدراسي، ويكون يوم دراسي كامل حتى نهاية اليوم، ولا يتم عقده في الحصة الأولى

وأشارت الإدارات التعليمية، إلى أنّ أسئلة الامتحان من المقرر الذي درسه الطلاب خلال شهر نوفمبر، وتتضمن الأسئلة جزئيات بسيطة واختيارية.

وشددت الإدارات التعليمية، على منع الغياب نهائيا لأي طالب أو طالبة، وممنوع الانصراف من المدرسة قبل الانتهاء من اليوم الدراسي، ويتم تخصيص 10% من درجات المادة لاختبار الشهر.

وترصد السطور التالية طريقة احتساب درجات صفوف النقل لـ امتحانات الفصلين الدراسيين وامتحانات الشهر، كما يلي.

- امتحانات نهاية الفصلين الدراسيين مخصص لها 80% من درجة كل فصل دراسي.

- 10% من درجة اختبار كل شهر دراسي بواقع اختبارين في كل فصل دراسي بجانب اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني.

- تخصيص 5% من درجة كل مادة دراسية للمواظبة.

- تخصيص 5% من درجة كل مادة للسلوك.

- 100% تصبح الدرجات الكلية لكل مادة.

- مخصص 50 درجة للمشروعات البحثية لا تضاف إلى مجموع الطالب بواقع بحثين بالعام الدراسي بأكمله، مؤكدا أنّ الامتحانات غير موحدة وتتم أثناء الحصة الدراسية.