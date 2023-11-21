القصبي: نواب الشعب المصري يرفضون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 01:33 مساءً - أكد الدكتور عبد الهادي القصبي كممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه منذ اللحظة الأولى من العدوان الإسرائيلي لغزة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل وضوح وصراحة موقف الدولة المصرية وانتفض الشعب المصري مؤيدا لقرار رفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة الآن، لمناقشة 16 طلب إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء، مقدمة من مجموعة متنوعة من الأحزاب من الأغلبية والمعارضة ونواب سيناء.

اكتست النائبات بالثياب السوداء

وقال القصبي»، إن مجلس النوب عقد جلسة مع بدء أحداث غزة ورفع النواب فيها علم مصر بجانب علم فلسطين واكتست النائبات بالثياب السوداء حدادا على شهداء غزة، وأجمع الشعب على تفويض الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات بالحفاظ على الأمن القومي المصري، مضيفًا: الشعب المصري يتابع القضية لحظة بلحظة ويرى التصعيد الإسرائيلي والمجازر وقتل الأطفال والنساء وقصف المستشفيات والمدارس والنزوح من شمال غزة الى الجنوب وهو مشهد مؤلم بحق الأشقاء».

وأكدأن من حق الشعب أن يعلم بوضوح موقف الدولة المصرية تجاه تلك المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ومن حق الشعب سماع رأي الحكومة والإجراءات، مؤكدًا أن البرلمان والشعب المصري يساندون الأشقاء الفلسطينيين بكل قوة، ونؤكد على رفض التهجير القسري أو نزوح الشعب الفلسطيني إلى سيناء رفضا تاما كاملا، متابعًا مجددا نفوض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه من إجراءات».