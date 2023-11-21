هيئة الرعاية الصحية تعلن عن إنجازاتها في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 01:33 مساءً - تزامنًا مع مرور 4 سنوات على تدشين فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منظومة التغطية الصحية الشاملة .. وفي إطار الاستعداد لإطلاق الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية يوم 26 نوفمبر الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة ..

هيئة الرعاية الصحية تعلن عن سلسلة إنجازاتها في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة في إقليم القناة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: قدمنا أكثر من 20 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات إقليم القناة "بورسعيد والإسماعيلية والسويس" حتى الآن

رئيس هيئة الرعاية الصحية: قدمنا 8,5 مليون خدمة بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية إضافة إلى 2,7 مليون فحوصات تشخيصية عن طريق الأشعة والمعمل و1,3 مليون فحص طبي شامل و15 ألف زيارة للرعاية الطبية المنزلية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: استحداث أكثر من 30 خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ومنها لأول مرة تُجرى بمحافظات إقليم القناة .. أهمها عمليات زراعات الكُلى والقرنية والقوقعة والقسطرة القلبية والمخية وجراحات الوجه والفكين والمناظير والجراحات الميكروسكوبية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تنفيذ 4200 برنامج تدريبي إلزامي وتخصصي لرفع كفاءة مقدمي الخدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بإقليم القناة وضمان جودة الخدمة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تسجيل أكثر من 2,3 مليون مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة بنسبة تتخطى 81% من المستهدف تسجيلهم .. و667 ألف ملف عائلي .. وتخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية 91%

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمتلك 113 منشآة صحية بمحافظات إقليم القناة حتى الآن مقرر زيادتهم إلى 143 منشآة لتشمل 3 مجمعات طبية و24 مستشفى و116 مركز ووحدة طب أسرة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي للخدمات في 99 مركز ووحدة رعاية صحية أولية تابعة للهيئة بإقليم القناة .. و12 عيادة خارجية و11 قسم داخلي و11 قسم للطوارئ و32 قسم للأشعة PACS و102 معمل LIS بالمستشفيات

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نجاح تسجيل واعتماد 100 منشآة صحية تابعة للهيئة في إقليم القناة وفقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية .. تشمل 11 مستشفى و89 مركز ووحدة رعاية صحية أولية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: أكثر من 16 مليار جنيه فاتورة تكلفة تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في إقليم القناة .. و3,5 مليار جنيه للتجهيزات الطبية وغير الطبية

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تزامنًا مع مرور 4 سنوات على تدشين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التغطية الصحية الشاملة رسميًا من محافظة بورسعيد، وفي إطار الاستعداد لإطلاق الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية يوم 26 نوفمبر الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن سلسلة إنجازاتها في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة في محافظات إقليم القناة "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس" خلال 4 سنوات.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم أكثر من 20 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بخدمات المنظومة داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية سواء بال- "المجمعات الطبية، المستشفيات، مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية" بالمحافظات الثلاث حتى الآن، ولافتًا إلى جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية، ومنوهًا إلى إجراء ما يزيد عن 210 ألف عمليات وجراحات متنوعة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية داخل تلك المنشآت.

وأضاف السبكي، أنه تم استحداث ما يزيد عن 30 خدمة طبية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، ومنها تُجرى لأول مرة داخل محافظات إقليم القناة، وتشمل زراعة الكُلى، زراعة القرنية، زراعة القوقعة، القسطرة القلبية بتقنيات الشنيور الطبي و TAVI, CTO، الأشعة التداخلية IVUS، الأوعية الدموية بتقنيات CERAB, EVAR, TEVAR، القسطرة المخية، جراحات الوجه والفكين، جراحات المخ والأعصاب، الطب النووي، المسح الذري، العلاج الإشعاعي، المناظير، الجراحات الميكروسكوبية، الغسيل الكُلوى للأطفال، عيادات علاج الألم، العصبية للأطفال، وهرمون النمو، ..إلخ.

وتابع السبكي: أنه تم تقديم 8,5 مليون خدمة طبية بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بالمحافظات سالِفة الذكر، شملت الإسعافات الأولية وخدمات طب الأسرة والأطفال والنساء والجلدية والرمد وغيرها، وذلك بالإضافة إلى إجراء 2,7 مليون فحوصات تشخيصية عن طريق الأشعة والمعمل في المراكز والوحدات، و1,3 مليون فحص طبي شامل، فضلًا عن عمل 15 ألف زيارة للرعاية الطبية المنزلية للمنتفعين في إقليم القناة.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى تسجيل أكثر من 2,3 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة بنسبة تتخطى 81% من المستهدف تسجيلهم والبالغ عددهم حسب عدد السكان نحو 2,9 مليون نسمة بتلك المحافظات، ومنوهًا إلى تسجيل ما يقرب من 667 ألف ملف عائلي، وتخطي نسبة رضاء المنتفعين 91% عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية.

وأشار السبكي، إلى تنفيذ 4200 برنامج تدريبي لرفع كفاءة القوى البشرية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في إقليم القناة، وتشمل تدريبات إلزامية لجميع العاملين وتدريبات تخصصية، وأهمها التدريب على بروتوكولات العمل، والتعامل مع الحالات الحرجة وحالات الطوارئ، وكذلك تدريبات الأقسام الطبية المختلفة، والتدريب على أسس الجودة ومكافحة العدوى، والتحول الرقمي، وإدارة المنشآت الصحية.

وتابع السبكي: أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك 113 منشآة صحية في محافظات إقليم القناة حتى الآن، وأنه من المقرر زيادة عددهم إلى 143 منشآة صحية لتشمل 3 مجمعات طبية و24 مستشفى و116 مركز ووحدة رعاية صحية أولية، مشيرًا إلى نجاح تسجيل واعتماد 100 منشآة صحية منهم 11 مستشفى و89 مركز ووحدة رعاية صحية أولية طبقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.

ولفت السبكي، إلى الانتهاء من عمليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات في 99 مركز ووحدة رعاية صحية تابعة للهيئة بمحافظات إقليم القناة، بالإضافة إلى 12 عيادة خارجية و11 قسم داخلي و11 قسم للطوارئ و32 قسم للأشعة PACS و102 معمل LIS بالمستشفيات، متابعًا أنه بلغت فاتورة تكلفة تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بإقليم القناة أكثر من 16 مليار جنيه، فيما تخطت تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية 3,5 مليار جنيه.

وتجدر الإشارة، إلى انطلاق الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ويحمل شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز"، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم السادس والعشرين من نوفمبر الجاري.

ويشارك في الملتقى عدد من السادة الوزراء، والمحافظين، وسفراء بعض الدول، وشركاء نجاح المنظومة من كافة الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة الي العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عددًا من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.