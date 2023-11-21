حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تنظم مؤتمرها الثانى فى الإسكندرية الجمعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 01:34 مساءً - تنظم حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024، المؤتمر الانتخابي الثاني لها، يوم الجمعة القادمة بمحافظة الإسكندرية؛ لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات غرب الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

ويحضر هذا المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع غرب الدلتا.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة تنظم سلسلة لقاءات يومية مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات لحزب الشعب الجمهوري، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.