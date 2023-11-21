رئيس الوزراء: مصر الدولة الوحيدة التي لم يكن لها مصلحة من موقفها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 02:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرؤية المصرية فيما يخص فلسطين تؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء الرد على 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.

وأشار إلى أن الضغوط على مصر موجودة منذ فترة، لاسيما في ظل التداعيات العالمية، مؤكدا أن الضغوط التي تتعرض لها الدولة المصرية بالكامل تعي لها القيادة السياسية، معلنا التضامن والدعم المصري الكامل مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وتابع رئيس مجلس الوزراء: لا أبالغ لو قلت إن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم يكن لها مصلحة من موقفها في دعم القضية الفلسطينية، وتقف مع جميع الأطراف الفاعلة داخل فلسطين، وهدفنا مصلحة الشعب الفلسطيني.

وحذر مصطفى مدبولي، من أن إغلاق الأفق السياسي من الجانب الإسرائيلي في حق الفلسطينيين سيكون عواقبه وخيمة، قائلا: لا مجال إلا باتخاذ المسار السياسي في إنشاء دولة فلسطين.