رئيس الوزراء للنواب: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية ولا مساس بالأمن القومي والسيادة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 02:32 مساءً - كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المحددات التى تتعامل بها مصر، بشأن القضية الفلسطينة، قائلا: "حتى لا يكون هناك جدل، حماية الأمن القومى المصرى أمر يمس السيادة المصرية ولا يمكن السماح بالمساس به".

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف: "نعمل على حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها خاصة فى ظل تيارات متشددة تسعى لتصفية القضية"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات فور بدء العدوان الغاشم وأكدنا على رفضنا القاطع والحاسم لتصفية القضية الفلسطينية".