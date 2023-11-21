نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين العرب” ينعي استشهاد الزميلين اللبنانيين فرح عمر وربيع معماري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي، استشهاد الصحفية اللبنانية فرح عمر، والصحفي اللبناني المصور ربيع معماري، في قصف إسرائيلي لتجمع الإعلاميين في بلدة طير حرفا جنوب لبنان، وهما يعملان بقناة “الميادين”.

قال الاتحاد في بيان له، إن استشهاد الزملاء على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتهما الأحداث في جنوب لبنان، ويضاف هذا الاعتداء الآثم من العصابات الصهيونية، إلى جرائم السجل الأسود للحرب التي تشنها هذه العصابات، تجاه رجال الإعلام والصحفيين الذين ينقلون حقائق الأمور إلى مختلف بلدان العالم.

وبعث الاتحاد بخالص العزاء إلى أسرتي الشهداء، داعيًا الله عز وجل، أن يتغمّدهما برحمته، وينزلهما فسيح جناته، ولأسرتيهما الصبر والسُلوان.

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب دعوته من جديد، لمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة، من غزة وجنوب لبنان، إلى المحاكم الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم العدوان الصهيوني ضد الصحفيين.