عبد السند يمامة: المرأة الوفدية لها دورا هاما فى هذه المرحلة التي يخوض فيها الحزب انتخابات رئاسة الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 03:32 مساءً - نظم حزب الوفد ورشة العمل بالتعاون مع النائبة السابقة ماجدة النويشي مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة، وتحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، واقيمت على مدار يومين بقاعة معهد الدراسات السياسية للحزب لتفعيل دور المراة الحزب في المحافظات، وشارك فيها محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة والاسكندرية والغربية وكفر الشيخ ومرسي مطروح والموفية والدقهلية والشرقية .





وأعرب المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن سعادته بالاجتماع مع سيدات الوفد من مختلف المحافظات، مشيرا إلي أن المرأة الوفدية لها دورا هاما في هذه المرحلة التي يخوض فيها الوفد استحقاق دستوري هام وهو انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكداً حرصه على فصل دور وعمل لجان المرأة عن اللجان العامة في الحملة الانتخابية، قائلا:" لجان المرأة في هذه المرحلة عليها دورا كبير ولم نجد أي مشاكل من المرأة الوفدية وتقوم بدورها الحزبي على أكمل وجه، لذلك أريد أن تخرج من تحت عباءة رئيس اللجنة العامة للمحافظة وتنطلق وتعمل".





وأضاف رئيس الوفد أن في هذه المرحلة أي وفدية هي رئيس للجنة وتقوم وتباشر العمل، خاصة أننا في مرحلة عمل وهناك حملة انتخابية ويجب الوصول إلي الشارع والمرأة الوفدية قادرة على القيادة وقادرة على تقديم الأفضل، موضحاً أنه سيقوم بعمل تفويض رسمي لمن ترغب من سيدات الوفد بأن تكون مندوب له في انتخابات رئاسة الجمهورية وفي الحملة الانتخابية بشكل عام، لافتا إلي أن هذا سوف يحدث بشكل رسمي خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع النائبة ماجدة النويشي .

وأشاد رئيس الوفد بدرو المرأة الوفدية خاصة في هذا المرحلة وهي مرحلة الانتخابات مؤكدا الي ان هناك دور كبير تقوم به المرأة الوفدية وهذا ليس بغريب عليها في تصدر الصفوف الامامية .

واستمع الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، إلي عدد من المقترحات التي قدمها سيدات الوفد المشاركين في ورشة العمل، وأكد على دور المرأة الوفدية والتي دائما عند المسئولية بشهادة التاريخ، مشيرا إلي أنه سوف يتم تذليل كافة المعوقات لتفيذ هذه المقترحات حتي يكون هناك تعزيز لدور المرأة خاصة في هذه الفترة والتي تحتاج الي تضافر الجهود لتقديم الافضل للوطن ووفدنا العظيم .

وثمن سكرتير عام حزب الوفد تنظيم هذه الورشة من أجل أن يكوم هماك ثقل سياسي واقتصادي وثقافي للمرأة الوفدية الخاصة أن الورشة تقوم بتقديم مقترحات في هذا الشأن.