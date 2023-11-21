نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تنظّم دورة تدريبية حول “مهارات الديسك والكتابة الصحفية.. تطبيقات وعملية” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز، حول “مهارات الديسك والكتابة الصحفية.. تطبيقات وعملية”، وتنفذ الدورة، وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات فى اليوم، لستة أيام تدريبية، فى أسبوعين.

ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفى الأستاذ محمـد الدسـوقى مدير تحـرير بجريدة "الأهـرام"، ومستشار رئيس تحرير "الأهرام" لشئون الديسك المركزي، علمًا بأن التسجيل بالدور السابع فى النقابة أو إلكترونيًا خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/No1j73S4DpmT1UTS6

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