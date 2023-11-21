نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تنظّم دورة تدريبية حول “استخدام أدوات جوجل فى الصحافة للمبتدئين تقنيًا” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز حول “استخدام أدوات جوجل فى الصحافة للمبتدئين تقنيًا”، وتنفذ الدورة، وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات فى اليوم لستة أيام تدريبية فى أسبوعين.

وتقوم بالتدريب شيرين عجمى عضو نقابة الصحفيين خبير الإعلام الرقمى، والتسويق الإلكتروني.

التسجيل بالدور السابع فى النقابة أو إلكترونيًا من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/NGVzqKneLSLFjk7Z9

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