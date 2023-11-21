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"الصحفيين" تنظّم دورة تدريبية حول “قواعد وأسس التحرير الصحفى للمحتوى متعدد الوسائط”

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أحمد جودة - القاهرة - يعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز  حول “قواعد وأسس التحرير الصحفى للمحتوى متعدد الوسائط”، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات في اليوم لستة أيام تدريبية في أسبوعين.

يقوم بالتدريب الكاتب الصحفى الأستاذ محمـد إبراهيم الدسـوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام السابق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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