نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تنظّم دورة تدريبية حول “قواعد وأسس التحرير الصحفى للمحتوى متعدد الوسائط” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز حول “قواعد وأسس التحرير الصحفى للمحتوى متعدد الوسائط”، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات في اليوم لستة أيام تدريبية في أسبوعين.

يقوم بالتدريب الكاتب الصحفى الأستاذ محمـد إبراهيم الدسـوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام السابق.

التسجيل بالدور السابع فى النقابة أو إلكترونيا من خلال الرابط التالى:

https://forms.gle/cDzMqShFND24RgW98

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