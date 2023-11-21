الخارجية: مصر صاغت مشروع قرار جديد لـ طرحه أمام مجلس الأمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 04:28 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن مصر صاغت مشروع قرار جديد من أجل طرحه أمام مجلس الأمن، وذلك باسم المجموعتين العربية والإسلامية لـ معالجة الخلل القائم في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس'، أن القصف المستمر للنازحين في الجنوب هدفه واضح، وهو إجبار سكان قطاع غزة على مغادرته.

وتابع قائلًا: 'مصر أعلنت بوضوح رفضها لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين'.

وفي سياق متصل صلت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر لإغاثة أهل غـزة ، لميناء رفح البري، تحت شعار 'نتشارك من أجل الإنسانية'، تتضمن 199 شاحنة بها أكثر من 2510 طن، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سرعة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غـ.ـزة .

وأكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن القافلة تحتوي على كافة الأجهزة والمستلزمات خاصًة الطبية والأدوية المنقذة للحياة لإمداد المستشفيات بها بشكل طارئ وكميات ضخمة من المساعدات الغذائية والاحتياجات الضرورية لإغاثة قطاع غـ.ـزة ، مضيفا أنه سيتم تسليم هذه المساعدات وفقًا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن لضمان مرورها بسهولة دون عوائق، ويجري ترتيب دخول المساعدات وفقًا لمتطلبات الهلال الأحمر الفلسطيني حسب الأولويات والاحتياجات لأهل قطاع غـ.ـزة.