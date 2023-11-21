السيسي: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته عبر الفيديو لمجموعة البريكس، أن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "مصر قامت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة وخصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم".

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية وهو يقوم بكافة الجهود لدعم هذه القضية بصورة واضحة تمامًا، متابعًا أنه منذ اندلاع الأزمة دعا إلى عقد قمة القاهرة للسلام.

وأشار "مدبولي" خلال كلمته اليوم أمام مجلس النواب، إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد بوضوح في هذه القمة على الإدانة بوضوح كامل لاستهداف وقتل وترويع المدنيين المسالمين من أهالينا في غزة، وعدم إغلاق معبر رفح والرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين.