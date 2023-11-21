أخبار مصرية

الرئيس السيسى أمام "بريكس": مصر أدانت وبأشد العبارات استهداف المدنيين بغزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التى انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية فى الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع فى قطاع غزة. 

 

 

وألقى الرئيس كلمة خلال القمة أكد خلالها معارضة مصر وإدانتها قتل المدنيين من جميع الأطراف، كما أدانت مصر فى ذات الوقت وبأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وخاصةً المستشفيات.

 

 

وأوضح الرئيس السيسى، أن مصر تؤكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية إنسانية وسياسية لإنقاذ المدنيين فى غزة، ووقف هذه الممارسات اللاإنسانية، التى تجعل الحياة والمعيشة فى غزة مستحيلة، مما يُجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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