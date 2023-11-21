الرئيس السيسى أمام "بريكس": مصر أدانت وبأشد العبارات استهداف المدنيين بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التى انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية فى الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع فى قطاع غزة.

وألقى الرئيس كلمة خلال القمة أكد خلالها معارضة مصر وإدانتها قتل المدنيين من جميع الأطراف، كما أدانت مصر فى ذات الوقت وبأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وخاصةً المستشفيات.

وأوضح الرئيس السيسى، أن مصر تؤكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية إنسانية وسياسية لإنقاذ المدنيين فى غزة، ووقف هذه الممارسات اللاإنسانية، التى تجعل الحياة والمعيشة فى غزة مستحيلة، مما يُجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم.