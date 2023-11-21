نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسس "أمهات مصر" تعرض آراء وملاحظات أولياء الأمور في تطوير المراحل التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ايه التطوير من وجهه نظركم كأولياء أمور فيما يتعلق بالمراحل التعليمية "شكله ازاي".. شاركونا بتعليقاتكم؟، بهذه الكلمات وجهت عبير أحمد،مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، حديثها لأولياء الأمور.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن أولياء الأمور يشكون من الكم الكبير في المناهج المطبقة علي أبنائهم خاصة في المرحلة الإبتدائية بداية من الصف الرابع الابتدائي، مناشدة واضعي المناهج والقائمين علي عملية تطوير المناهج بمراعاة أولياء الأمور وأبنائهم وأن يتناسب التطوير مع المرحلة العمرية للتلميذ.

وانهالت عشرات التعليقات من جانب أولياء الأمور، علي صفحة إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، حيث قالت ولي أمر: "يا ريت اللي يطور المنهج يقلل الكم في كل المواد وبالذات في المرحلة الإبتدائية عشان الطفل يقدر يستوعب َيستفاد من اللي بيدرسه وبالذات في منهج الساينس والدراسات، وبالنسبه للعربي المفروض يكون في اهتمام بالنحو ويترتب ويبقي فيه ترابط مش قاعده من الشرق وقاعده من الغرب، وتتحذف المواد اللي دراستها عايزه امكانيات اعلي من امكانيات المدرس زي ict ديه ماده عمليه محتاجه الاولاد تجرب وتتلعم مش نظري صعب الطفل يتخيل حاجه ما شفهاش".

وأضافت ولي أمر أخري: "احنا دفعة سادسة اللى هى أول دفعه فى التعديل، للاسف حشو وتكرار فى بعض المواد وقشور من كل فيلم اغنيه فى بعض المواد.. تعبنا بصراحة احنا من اولى ابتدائى ومش شايفة ابنى استفاد على عكس اخواته اللى اكبر فى الوقت ده كانوا ماسكين نفسهم ومتمكنين من دراستهم".

وذكرت ولي أمر: "ياريت نراعى أولى ثانوى ويكون تعديل لكم المواد اللى بيدرسوها يعنى ممكن نقسمها على ترمين ترم يدرسوا فى المواد العلمية وترم يدرسوا فيه المواد الأدبية لأن كم المواد كتير جدا على سنهم لأن ازاى طالب بيدرس سنين 5 مواد فاجأة يدرس 14 مادة انهى عقل ممكن يستوعب المواد دى كلها فى سنهم، نتمنى نراعى سنهم عشان ميكرهوش التعليم بجد كتير جدا عليهم مع تقليل كم الدروس طبعا عشان يقدروا يستوعبوا اللى بيدرسوه".

بينما رأت ولي أمر أخري: "أنا شايفة إن أكبر حاجة بتعوق العملية التعليمية هي ضيق الوقت مع كم المناهج ده بيخلي الطالب وولي الأمر والمدرس بيجروا مع امتحانات الشهر اللي بتضيع وقت شرح الشهر الجديد وساعتين يوميا من وقت الطالب ضايعة مع قطع الكهرباء،

العلم حلو بس الضغط هو اللي وحش".

وتابعت ولي أمر: "أنا عندي مرحلتين مختلفين عندي كي جي وتانيه اعدادي، المنهجين الصراحه كتير وتقال يعني الكي جي كميه كلمات عربي وانجليزي كتير عليهم ف السن ده، الإعدادي المنهج تقيل أو ي يعني نخفف شويه المناهج علشان الطالب يقدر يستوعب".

وقالت ولي أمر: "التطوير الحقيقي إن الطالب يطلع في النهاية حد متعلم ومثقف بجد فاهم هو كان بياخد ايه ودا استحاله يحصل مع الكم الكبير اللي في المناهج اللي بسببه الكل بيجري علي السناتر وعلي الدروس، وإن المدارس ترجع تاني هي أساس التعليم بس مش معناها اني اجبر الطلبه تروح المدرسة علشان عدد أيام الغياب والحضور ويكون دا بس اللي بنروح علشانه المدرسة وتصبح المدرسة عبأ مش اكتر وتضيع وقت، لكن ترجع المدرسة مدرسة وعلم وتعليم بجد مش تضييع وقت لازم يكون في حل قوي اكبر من اننا نقول لازم الطلبه تروح للمدرسه دون شرح".