نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجازي: تطوير الثانوية العامة سيشمل ريادة أعمال والذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطوير الثانوية العامة سيكون فيها ريادة أعمال والذكاء الاصطناعي، وسيتم عمل حوار كبير مجتمعي، ونبحث نظم التقييم والمناهج، مشددا على أن امتحانات الثانوية العانة هذا العام كما دون تغيير.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان صحفى، أن ممارسة الأنشطة مهمة للطلاب، وقد يحقق نشاط معين نواتج تعلم لا يحققها المنهج، مضيفا أن مسئولية الدول إعداد قادر على النجاح في المستقبل خاصة أن عهد الوظائف انتهى، ونحتاج رائد أعمال قادر على الابتكار والإبداع

وأشار الوزير إلى أن التعليم مر بمراحل كتير من الحفظ إلى إنتاج المعرفة، ثم إنتاج الإبداع، والنجاح يأتى بنجاح، ولكن تم قصر التعليم في الحصول على شهادة علشان نعدى السنة الدراسية ولكن الحقيقة فالتعليم يحتاج إلى مهارات وتنمية الثقة بالنفس ودورنا في الوزارة تنمية مهارات الطلاب، وريادة الأعمال هي من أجل اكتشاف مهارات الطلاب، مضيفا أن هناك قرار وزاري من العام الماضى، هناك نشاط بحثي لمشروعات بحثية في المشكلات التي تواجه الطلاب، وهي تنمي مهارات الطلاب في بحث مشكلاته والتعبير عنها، مضيفا أن تطوير التعليم مستمر واللي كان ينفع من20 سنة مينفعش حاليا، وهناك مصطلحات لريادة الأعمال وربطها مع المواد الدراسية.