أخبار مصرية

حملة السيسي تنشر رابط الانضمام لها للمصريين بالخارج

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي رابط الانضمام لها للمصريين بالخارج.

 

 

وقالت الحملة: "يستعد المصريون بالخارج للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى "الانتخابات الرئاسية 2024"، ووفقاً لما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات فقد تحدد أيام 1, 2, 3 من ديسمبر المُقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين  بالخارج

 

وتابعت: "كما يمكنك الآن الانضمام إلى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد/ عبد الفتاح السيسي -للمصريين بالخارج- عبر الرابط التالي: 

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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