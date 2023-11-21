حملة السيسي تنشر رابط الانضمام لها للمصريين بالخارج

وتابعت: "كما يمكنك الآن الانضمام إلى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد/ عبد الفتاح السيسي -للمصريين بالخارج- عبر الرابط التالي:

وقالت الحملة: "يستعد المصريون بالخارج للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى "الانتخابات الرئاسية 2024"، ووفقاً لما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات فقد تحدد أيام 1, 2, 3 من ديسمبر المُقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي رابط الانضمام لها للمصريين بالخارج.

سعد محمود

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