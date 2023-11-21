"القاهرة الإخبارية": بدء اجتماع الحكومة الإسرائيلية لبحث صفقة تبادل الأسرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - بدء منذ قليل، اجتماع الحكومة الإسرائيلية لبحث صفقة تبادل الأسرى، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ سريانه الخميس المقبل، وإطلاق سراح المحتجزين سيبدأ الخميس أو الجمعة، بحسب نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت أن حكومة نتنياهو تجتمع مساء اليوم للتصديق على صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وأن تل أبيب ستحصل كل يوم على قائمة بالأسماء التى ستفرج عنها الفصائل الفلسطينية فى اليوم التالى.