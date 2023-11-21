الرئيس السيسى: مصر توفر سبل الدعم للمركز الأفريقى لإعادة الإعمار بعد الصراعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 09:35 مساءً - صدر بيان من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة إعلان بدء فعاليات نسخة عام 2023 من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الأفريقي (22-27 نوفمبر 2023).

وقال الرئيس السيسى:"بصفتي رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، يسعدني أن أعلن عن انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية بالاتحاد الأفريقي تحت شعار "نحو مستقبل أفضل لإفريقيا من خلال بناء السلام" في الفترة من ٢٢ إلى ۲۷ نوفمبر ۲۰۲۳، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الأولوية التي نوليها جميعاً لجهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا، في وقت تموج فيه القارة بتحديات جسيمة ومعقدة، وفي ظل أجواء جيوسياسية واقتصادية عالمية يسودها الاستقطاب، ما يتعين معه تبني رؤية أفريقية شاملة لمُجابهة تحديات السلم والأمن والتنمية".

وفى هذا السياق، أشاد الرئيس السيسى بالتقدم المُحرز على صعيد تشغيل مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، الذي تستضيفه القاهرة، معربًا عن تطلعنا لسرعة التفعيل الكامل للمركز بما يخدم مصالح واحتياجات قارتنا، خاصةً في ضوء حرص الحكومة المصرية على توفير كافة سبل الدعم له لسرعة مباشرته لدوره المهم في دفع جهود بناء السلام في القارة.