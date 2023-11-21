مصدر مصري للقاهرة الإخبارية: اتفاق التهدئة يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كافة مناطق غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 09:36 مساءً -

أكد مصدر مصرى مسئول لقناة القاهرة الإخبارية، أن اتفاق التهدئة في قطاع غزة يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كافة مناطق قطاع غزة.

وقال المصدر المصري المسؤول إن اتفاق التهدئة في قطاع غزة يشهد تقدما ملموسا وفي مراحله الأخيرة.

وأكد المصدر أن اتفاق التهدئة في قطاع غزة يتضمن الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين بالقطاع، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وسبق أن نقلت القناة عن عن مصدر مصري مسئول، تأكيده استمرار الجهود والاتصالات المصرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة