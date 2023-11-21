مصدر مصرى للقاهرة الإخبارية: مصر تواصل دورها المحورى فى الأزمة الجارية بقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 09:36 مساءً -

أكد مصدر مصري مسئول لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تواصل دورها المحوري فى الأزمة الجارية بقطاع غزة، خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات والسولار لغزة.

وقال المصدر إن اتفاق التهدئة في قطاع غزة يشهد تقدما ملموسا وفي مراحله الأخيرة، ويتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كافة مناطق قطاع غزة.

وأكد المصدر أن اتفاق التهدئة في قطاع غزة يتضمن الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين بالقطاع، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وسبق أن نقلت القناة عن عن مصدر مصري مسئول، تأكيده استمرار الجهود والاتصالات المصرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة