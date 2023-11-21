محمود مسلم: جلسة "النواب" اليوم أكدت الدعم المصرى الكامل للقضية الفلسطينية ورفض ما يسمى بالتهجير

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 09:36 مساءً - قدم الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، التحية إلى مجلس النواب على الجلسة القوية التى عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتؤكد أن شعب مصر حكومة وشعبا يدعم القضية الفلسطينية ويرفض ما يسمي التهجير، ويرفض دعاوى وزراء الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين بالنزوح سواء إلى مصر أو إلى دول العالم كما يدعي بعض الوزراء من الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف "مسلم" خلال مداخلة هاتفية فى قناة "القاهرة الإخبارية": "الموقف المصرى من القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول واضح سواء رسميا أو شعبيا ويؤكد على رفض تصفية القضية.. والقضية لا يمكن تصفيتها بهذه الطريقة.. والتصريحات الإسرائيلية حول توزيع أهل غزة فى مناطق بالعالم أمر يدعو إلى السخرية"، متابعا: "الشعب الفلسطيني يتم احتلال ارضه ومحاولة إبادته وما يتبقي منه يتم توزيعه على العالم.. والاحتلال الإسرائيلي يشجعه الصمت الأمريكي والغربي اتجاه كل القواعد الإنسانية وقواعد القانون الدولي".

وتابع الكاتب الصحفي محمود مسلم: "حضور الدكتور مصطفي مدبولي جلسة مجلس النواب مع نواب الشعب تأكيد لما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل أنه لا نزوح.. والرئيس السيسي أكد أنه لا لنزوح أو تصفية للقضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية والآن يؤكدها مجلس النواب بأنه لا تصفية للقضية.. ونقدم التحية لأهل غزة على الصمود والتمسك بالأرض رغم الإبادة".