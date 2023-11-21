نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تسليم المدارس قبل عقد الانتخابات الرئاسية المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية

حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من أي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يقوم مديرو مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن

وكان قد أصدر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قرار رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، وفي حالة الإعادة تجرى إعادة الانتخابات الرئاسية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة ٨ و٩ و١٠ يناير ٢٠٢٤