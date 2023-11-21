نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة يتابع إنشاء المدارس التجريبية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اليوم الإثنين، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بزيارة ميدانية لثلاث إدارات تعليمية، لمتابعة إنشاء المدارس التجريبية، وبرفقته المهندس عبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة.

حيث تفقد سلومة مدرستي الفيروز التجريبية ويوسف صديق التجريبية، تحت الإنشاء والتابعتين لإدارة حدائق أكتوبر، للوقوف على آخر تطورات العمل بهما حيث الهدف من إنشائهما هو التخفيف من الكثافات بالمدارس، وكان في استقباله أسامة نوح مدير عام الإدارة.

كما زار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إدارة الهرم التعليمية، وتفقد مدرسة يوسف الصديق التجريبية بالبوابة الرابعة التابعة لإدارة الهرم التعليمية ( تحت الإنشاء ) للوقوف على آخر التطورات في عمليات الإنشاء لسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت للحد من الكثافات بالمدارس والافتتاح في الفصل الدراسي الثاني، وكان في استقباله خالد عبد الحميد مدير عام الإدارة.

كما تفقد سلومة، مدرستي نور الحرية الثانوية بنات ومصطفى كامل الابتدائية المشتركة التابعتين لإدارة شمال التعليمية، حيث تفقد سلومة، الفصول الدراسية والمعامل والأبنية وسير العملية التعليمية، كما وجه سلومة بإزالة أية سلبيات تعوق سير العملية التعليمية.

ووجه وكيل تعليم الجيزة، بالاهتمام بأعمال النظافة والمتابعة الدورية للمدارس من قبل مديري الإدارات ومتابعة الحالة الصحية للطلاب والإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومتابعة التغذية المدرسية، وكان في استقباله سهير عبد الرحمن مدير عام الإدارة.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة