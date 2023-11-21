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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتشطيبات النهائية بالبدرشين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التطوير والرصف بطريق أبو ربع بداية من مزلقان أبو ربع حتي تقاطع عباس عناني وطريق الطرفاية، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة البدرشين.
وشدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد لما لها من أهمية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة.
كما تابع نائب محافظ الجيزة، أعمال التشطيبات النهائية بسوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة موجها بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى السوق والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعه الإنتهاء من الأعمال.
رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين ومسؤولي مديرية الطرق ومديرية الأسكان والشركات المنفذة للأعمال.