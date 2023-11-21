نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تناقش ملف محو الأمية للقضاء عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمعت اليوم الثلاثاء، هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، لمناقشة ملف محو الأمية بالمحافظة، ووضع استراتيجية متكاملة للعمل على دحض معدلات الأمية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الصادرة بشأن القضاء على الأمية داخل المحافظة.

وقد أشارت هند عبد الحليم نائب المحافظ إلى أنه طبقا للمؤشرات التي تم احتسابها من خلال وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تم إعداد مقارنة للأحياء والمراكز لتحديد الأماكن الجغرافية الأعلى في نسب الأمية للتركيز عليها، كما تم تحديد مراكز البدرشين ومنشأة القناطر وأحياء الوراق وإمبابة والمنيرة لتكثيف العمل بهم إلى جانب باقي الأحياء والمراكز، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود من جميع أجهزة محافظة الجيزة ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مجال تعليم الكبار وبعض الجهات الشريكة.

واختتمت الاجتماع على أن ينعقد دوريا ويتم التنسيق بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجمعيات للربط بينهم والنظر للمنهج المقدم من جمعية حواء المستقبل ومراجعته مع الهيئة للاستفادة منه في المرحلة القادمة نظرا لما حققه من نجاح ملموس على ارض الواقع، وكذلك الاستفادة القصوى من مساهمات الجهات الشريكة والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالجيزة والمكتبات العامة للقضاء على الأمية بالمحافظة.

حضر الاجتماع المستشار العسكري بالمحافظة ومقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة ووكيل هيئة تعليم الكبار بالجيزة ومسئولي ملف تعليم الكبار بجامعتي القاهرة وحلوان ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالجيزة وممثلي بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمكتبات العامة بالجيزة وممثلي مديريات (الصحة – التضامن الاجتماعي – التربية والتعليم – الشباب والرياضة) وممثلين عن أحياء ومراكز (الوراق – البدرشين – منشأة القناطر – إمبابة) ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة (وحدة السكان – شئون المرأة وتكافؤ الفرص – الأمومة والطفولة – تنمية وبناء القرية).

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع