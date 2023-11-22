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لإحياء ليالي رمضان.. وزيرالأوقاف يوفد 3 أئمة و6 قراء إلى دول أوروبية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لإحياء ليالي رمضان.. وزيرالأوقاف يوفد 3 أئمة و6 قراء إلى دول أوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام وزيرالأوقاف بإيفاد  ثلاثة أئمة وستة قراء إلى عدة دول أوروبية وهى (استراليا – ألمانيا - أمريكا – البرازيل – فرنسا – كندا – النمسا) وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م.

عدد الموفدين على نفقة الجهات الطالبة حتى تاريخه (9) من أئمة وقراء وزارة الأوقاف

وقد اعتمد  أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2023م إيفاد كل من:

1. الشيخ / أيمن محمد أحمد حجازي بمديرية أوقاف الإسكندرية للعمل بالجمعية الإسلامية الثقافية – سدني – استراليا (إمامًا).

2. الشيخ/ محمد فوزي زكي محمد بمديرية أوقاف بني سويف للعمل بمسجد دار المصطفى بولاية فرجينيا – بالولايات المتحدة الأمريكية (قارئًا).

3. الشيخ / محمد أحمد حسن منجود - بمديرية أوقاف الفيوم – للعمل بمسجد عمر بن الخطاب فوو دو إيجواسو – البرازيل(قارئًا).

4. الشيخ / سعيد مصطفى علي طه بمديرية أوقاف الشرقية – للعمل بمسجد النادي المصري بفينا – النمسا (قارئًا).

5. الشيخ / محمود حمدان محمد غلاب محافظة الغربية للعمل بمسجد السلام بمدينة ميلوزا – فرنسا (قارئًا).

6. الشيخ / بركات محمد أحمد جاد بمديرية أوقاف الشرقية للعمل بالمعهد الإسلامي للتعليم – كندا (قارئًا).

7. والشيخ / أحمد رجب عبده خليفة بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بمسجد مدينة هايدنهايم – ألمانيا (إمامًا).

8. الشيخ/ أشرف خيري محمد عبد العال الجغاوي بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بمسجد جمعية التوبة – هوكستر – نوردراين فستفاليا – ألمانيا (قارئًا).

9. والشيخ / رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ بمديرية أوقاف بني سويف للعمل بجمعية الأزهر – مدينة هامبورج – ألمانيا (قارئًا).

 ليصبح إجمالي عدد الموفدين على نفقة الجهات الطالبة حتى تاريخه (9) من أئمة وقراء وزارة الأوقاف، والوزارة تتمنى لهم ولزملائهم كل التوفيق والسداد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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