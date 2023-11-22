عاجل - بجهود مصرية قطرية.. حماس تعلن التوصل لاتفاق هدنة مع الاحتلال

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أحمد جودة - القاهرة - بجهود مصرية قطرية.. حماس تعلن التوصل لاتفاق هدنة مع الاحتلال

بجهود مصرية قطرية.. حماس تعلن التوصل لاتفاق هدنة مع الاحتلال.. أعلنت حركة حماس، التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بجهود قطرية مصرية، بعد مفاوضات صعبة ومعقدة.

إسرائيل تؤيد صفقة الأسرى باستثناء 3 ينتمون لحزب الصهيونية الدينية

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، تأييد حكومة الاحتلال الصفقة باستثناء 3 ينتمون لحزب الصهيونية الدينية.

حكومة الاحتلال توافق على صفقة الرهائن مع حركة حماس

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن الحكومة صوتت لصالح الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين في غزة.

وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال، أنه "سيجري إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال خلال 4 أيام سيتم خلالها وقف القتال"، وفقما نقلت "رويترز".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول إسرائيلي وأمريكي، قولهما إنه بموجب الصفقة، سيتم إطلاق سراح 30 طفلا وثماني أمهات و12 امرأة أخرى خلال وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، وذلك مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قال نتنياهو، إنه سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن المحتجزين لدى "حماس".

وأضاف نتنياهو خلال انعقاد الحكومة للتصويت على اتفاق الرهائن إن "القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل، وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال".

وقبل الاجتماع مع حكومته بأكملها، التقى نتنياهو الثلاثاء مع حكومة الحرب ومجلس الوزراء الأمني الموسع لبحث الاتفاق.