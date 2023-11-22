نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن “تكافل وكرامة” والفرق بينهما (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - معاش تكافل وكرامة هو برنامج اجتماعي يهدف إلى دعم الأسر الفقيرة والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعد البرنامج جزءًا من جهود الحكومة للحد من الفقر وتحسين جودة حياة المواطنين.

كما يعتمد البرنامج على توفير دعم مالي للأسر والأفراد المستحقين من خلال تقديم معاشات شهرية تمكّنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية. يتم اختيار المستحقين وفقًا لمعايير محددة تشمل مستوى الفقر والحالة الاجتماعية.

* ما الفرق بين تكافل وكرامة؟

تكافل مساعدة نقدية مشروطة هو استحقاق اسري، ويمنح للأسر اللي مستواها المعيشي ضعيف جدًا ودخلها قليل وماعندهاش أملاك أو حيازات على شرط أن الأسرة دي تكون عندها أطفال من سن (يوم-18 سنة)، والأطفال اللي فوق 6 سنين مُسجلين في التعليم ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل.

أما كرامة فهو استحقاق فردي بيستهدف الأفراد المُسنين اللي عندهم 65 سنة أو أكثر وبيستهدف كمان الأشخاص اللي عندهم اعاقة أكتر من 50% بشهادة من القوميسيون الطبي.

* للتقديم في برنامج معاش تكافل وكرامة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1.زيارة مكتب التضامن الاجتماعي:

يمكنك زيارة أقرب فرع لوزارة التضامن الاجتماعي في منطقتك للحصول على استمارات التقديم والمعلومات الضرورية.

2. تحضير الوثائق المطلوبة:

قد تحتاج إلى إحضار وثائق تثبت حالتك الاجتماعية والاقتصادية مثل بطاقة الرقم القومي، شهادات ميلاد الأفراد في الأسرة، إثبات العنوان، وثائق الدخل والمصروفات.

3. تقديم الطلب:

قد يُطلب منك ملء استمارات التقديم وتقديم الوثائق المطلوبة لمكتب التضامن الاجتماعي.

4. الانتظار للموافقة:

بعد تقديم الطلب والوثائق، سيتم مراجعتها من قبل الجهات المختصة وسيتم إخطارك بقبول أو رفض الطلب.

توجد إجراءات دقيقة ومعايير لاستحقاق البرنامج تختلف قليلًا حسب كل حالة، ومن الأفضل الحصول على المعلومات الدقيقة والتوجيهات من مكتب التضامن الاجتماعي أو المصادر الرسمية المعنية.

معاش تكافل وكرامة في مصر يستهدف الأسر الفقيرة والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعيشون في ظروف صعبة ومحدودة.

* الأسر والأفراد الذين يمكن أن يكونوا مستحقين للحصول على هذا المعاش هم:

1. الأسر الفقيرة:

تلك الأسر التي تعيش في حالة فقر مدقع، وتفتقر لمصدر دخل ثابت يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

2. ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: الأفراد الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية تمنعهم من القيام بأنشطة حياتية أساسية دون دعم خارجي.

3. الفئات الهشة:

من الممكن أن يُعتبر أي فرد أو أسرة تعيش في ظروف استثنائية صعبة ولا تستطيع توفير الحد الأدنى من متطلبات العيش مناسبًا لتلك الدعم.

يجب أن يتم تقييم الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر لتحديد مدى ملاءمتهم لاستحقاق المعاش، وذلك وفقًا للمعايير التي يحددها الجهاة المسؤولة في وزارة التضامن الاجتماعي.

*للتقديم في برنامج معاش تكافل وكرامة في مصر، يمكن أن تكون الوثائق المطلوبة متنوعة وتختلف قليلًا وفقًا لكل حالة خاصة. ومع ذلك، إليك قائمة عامة من الوثائق التي قد تحتاج إليها:

1. بطاقة الرقم القومي.

2. شهادات الميلاد، لأفراد جميع أفراد الأسرة المعنية.

3. إثبات العنوان: وثائق تثبت مكان إقامة الأسرة.

4. وثائق الدخل والمصروفات: مثل إفادات الدخل أو شهادات العمل لأفراد الأسرة، وأي وثائق أخرى تثبت حالة الفقر.

5. شهادات طبية أو تأكيدات الإعاقة: إذا كان الطلب مرتبطًا بأفراد ذوي إعاقة.

توجد معايير دقيقة ومتطلبات محددة تختلف باختلاف الحالات، ومن المهم التواصل مع مكتب التضامن الاجتماعي المحلي أو الجهة المسؤولة للحصول على قائمة دقيقة بالوثائق المطلوبة والتوجيهات اللازمة قبل تقديم الطلب.

* شروط التقديم لتكافل؟

تـكون الأسرة عندها أطفال (على الأقل طفل واحد) من سن الميلاد وحتى سن 18 سنة.

- الأطفـال من سن 6 سنوات ولا بد تسجيلهم في المدارس ويحضر بانتظام بنسبة لا تقــل عن 80% من أيام الفصل الدراسي، ولا بد أن تكون الأسرة مستواها المعيشي متواضع جدًا لايملكون أراضي أكتر من نصف فدان، بالإضافة إلي عدم امتلاك أمــلاك كحيازات.. سيــارات.. جرارات.. بيوت.

- عدم حصول الأسرة علي معلش ضماني أو معاش من الجمعيات الأهلية أو معاش تاني أو معاش محول أكثر من 400 جنيه أو بيعملوا فــي وظائف حكوميـة أو خاصـة بمرتب كبير.

* شروط التقديم لبرنامج كرامة؟

- يكون الفـرد من ذو الاعاقــة.

- مريض بمرض مستعصي يعجزه عن العمل، ويثبت درجة العجز من القوميسيون الطبي.

- مستواها المعيشي متواضع.

ونستعرض عدد من الأسئلة الشائعة التي يتساءل عنها الكثيرين:-

* في حالة امرأه معها ٣ اولاد فى المدرسه وزوج سائق وممتلكاته سياره وله ٥٥ سنة هل تستحق تكافل؟.

أصحاب الأملاك زي أراضي أو عقارات أو سيارات لا يستحقوا لأن البرنامج بيستهدف الأسر اللي مستواها ضعيف جدًا يعني فقيرة أوي مش متوسطة أو غنية.

* ما الشروط الصحية اللي لازم الأسرة تلتزم بيها علشان معاش تكافل مايقفش؟

الأم لو حامل لازم تكون بتابع الحمل بتاعها في الوحدة الصحية أو في مستشفى حكومي أو في مركز طبي ويكون معاها كارت المتابعة متسجل فيه 3 مرات على الأقل في الشهر. وبعد ما تولد عليها إنه ا تعمل متابعة على الأقل مرتين سنويا بعد الولادة.

أما الأطفال من أول سن الميلاد لازم الأبوين يعملوا لهم كــارت متابعة يثبت أن الأطفال أخدوا الخدمات الصحية دي التطعيمات اللازمــة لسـن الأطفــال والمناسبــة لعمرهم متابعة نمو الطفل يعني طوله ووزنه وصحته العامة.

وإلزام الام بحضور ندوات تثقيفية صحية عن صحة الام والطفل، والتغذية السليمة.

* لو اسمي موجود ضمن القوائم المتعلقة امام الوحدة والموظف بيقول لي ان مافيش كارت تكافل باسمي.. اعمل ايه؟

بلغ الادارة الاجتماعية فــورًا.. وممكن كمان تكلمي الخــط الساخـن رقم (19680) أو ( 19683 ) تشوفي صدر كارت باسمك ولا لأ.

* أنا قدمت على مساعدة كرامة ومارضيوش يقبولوا الشهادة الطبية اللي جايباها من الوحده الصحية. المفروض اطلع الشهادة الصحية منين؟

المتقدمين للحصول على مساعدة كرامة يتم الاتصال بالخط الساخن 0222641700 – أو الدخول على موقع المجلس الطبى المتخصص من هنــــا لإستيفاء البيانات الخاصة بالعميل والحصول على ميعاد ومكان الفحص الطبى المميكن... والتنبيه على العملاء بتجهيز الفحصوصات والاشعة الطبية الخاصة بحالات العجز سواء السمعية أو الحركية أو البصرية بالاضافة إلى الرقم القومى...وبعد الفحص يتم الحصول على رقم كود يتم تسليمه لوحدة الشئون الاجتماعية لاستكمال باقى الاجراءات واستيفاء البيانات على استمارة تكافل وكرامة لتمريرها على معادلة الاستهداف.

