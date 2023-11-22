عاجل - بجهود مصرية قطرية.. "دوت الخليج" تنشر بنود اتفاق حماس عن تبادل الأسرى

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أحمد جودة - القاهرة - بجهود مصرية قطرية.. "دوت الخليج" تنشر بنود اتفاق حماس عن تبادل الأسرى

"دوت الخليج" تنشر بنود اتفاق حماس عن تبادل الأسرى بجهود مصرية قطرية.. أصدرت حركة حماس، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، بيانًا أعلنت خلاله بنود اتفاق تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تمت بجهود مصرية قطرية، بعد مرور 49 يومًا من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

بجهود مصرية قطرية.. حماس تعلن بنود اتفاق تبادل الأسرى

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية بنود اتفاق تبادل الأسرى كاملة، والتي تمت بجهود مصرية قطرية.

التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بجهود قطرية مصرية، بعد مفاوضات صعبة ومعقدة.

وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكافة مناطق قطاع غزة.

إدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة.

يتم ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

بنود الاتفاق صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف لخدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان.

المقاومة أدارت المفاوضات من موقع ثبات وقوة في الميدان رغم محاولات الاحتلال تطويل أمدها والمماطلة فيها.

نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد وكتائبنا ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا.

وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار أيام الهدنة وفي الشمال لمدة 6 ساعات يوميا.

إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال.

إفراج الاحتلال عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا.