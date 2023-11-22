الإفراج عن 50 امرأة وطفلا وزيادة المساعدات.. تفاصيل الهدنة الإنسانية بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 11:30 صباحاً - كشفت مصادر رفيعة المستوى عن تفاصيل الهدنة الإنسانية بغزة التي ستستمر لأربعة أيام، حيث تفرج خلالها حماس عن 50 امرأة وطفلاً من بين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق نساء وأطفال فلسطينيين مسجونين في إسرائيل فضلا عن أنها تشمل دخول عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود لكافة مناطق القطاع، وتبدأ خلال الـ24 ساعة المقبلة.

من جانبه، رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوصل لـ الهدنة الإنسانية في غزة وتبادل للمحتجزين لدي الطرفين، والتي تشمل دخول عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود لكافة مناطق القطاع.

تفاصيل الهدنة الإنسانية بغزة

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى إتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وأؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

كما رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بصفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحماس مشيدا بجهود الوساطة التي بذلتها مصر وقطر.

وأعلن بايدن أنه راضٍ تماما عن الهدنة التي ستستمر لأربعة أيام تفرج خلالها حماس عن 50 امرأة وطفلاً من بين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق نساء وأطفال فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

ونقل البيت الأبيض عن بايدن شكره للرئيس السيسي وأمير قطر على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هذا الاتفاق، وأكد أن من المهم تنفيذ جميع جوانب الصفقة بين إسرائيل وحماس بالكامل وقال إنها ستعيد المزيد من الرهائن الأميركيين إلى بلادهم.

وقال بايدن: اتفاق اليوم يجب أن يعيد المزيد من الرهائن الأمريكيين إلى الوطن ولن أتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض 'أنا راضٍ تماماً، لأنّ بعض هذه النفوس الشجاعة سيتمّ لمّ شملها مع عائلاتها ما إن يتمّ تنفيذ هذا الاتّفاق بالكامل'.

الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق

كما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبها بالاتفاق الذى تم التوصل إليه بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل بشأن إطلاق سراح عدد من الرهائن المحتجزين فى غزة معربة عن تقديرها لدور مصر.

وجاء في بيان على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق على إطلاق سراح 50 رهينة من بينهم مواطنون أمريكيون تحتجزهم حماس منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأضاف: لا أستطيع أن أتخيل المحنة التي تعرض لها كل فرد من هؤلاء الأشخاص خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأنا ممتن لأنه سيتم لم شملهم مع أحبائهم قريبا.

القيادة والشراكة المستمرة بين مصر وقطر

وتابع بأن هذا يأتي نتيجة للدبلوماسية الدؤوبة والجهود المتواصلة عبر الوزارة وحكومة الولايات المتحدة الأوسع، وأنا أقدر القيادة والشراكة المستمرة بين مصر وقطر في هذا العمل.

وأعرب عن شكره لإسرائيل على دعمها التوصل لهدنة إنسانية من شأنها أن تسهل نقل الرهائن إلى مكان آمن وتسمح بوصول مساعدات إنسانية إضافية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأكد بلينكن: 'رغم أن هذه الصفقة تمثل تقدما كبيرا إلا أننا في أمريكا لن نرتاح طالما استمرت حماس في احتجاز الرهائن في غزة وأولويتي القصوى هي سلامة وأمن الأمريكيين في الخارج، وسنواصل جهودنا لضمان إطلاق سراح كل رهينة ولم شملهم سريعا مع عائلاتهم'، وفقا لقوله.