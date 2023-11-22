الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى تحبط محاولة تهريب مبالغ مالية وأقراص مخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 11:31 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين "أحدهما أجنبى الجنسية") أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى ، وبحيازتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية" وأقراص مخدرة مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون .

وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة. وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.