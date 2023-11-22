نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. ناصر أمين فى ندوة بـ "الصحفيين" حول ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الصهاينة أمام الجنائية الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد نقابة الصحفيين المصريين، حلقة نقاشية حول الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تحت عنوان "من المحرقة الصهيونية في غزة.. إلى المحاكمة الدولية"، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم الأربعاء 22 نوفمبر، بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) في الدور الثالث بمبنى النقابة.

يتحدّث في الندوة ناصر أمين المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية، ويستعرض الجرائم الصهيونية بحق المدنيين في غزة المحاصرة.

كما سيعرض آليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضد جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وكذلك التعريف بآليات توثيق الأدلة في جرائم الحرب، خاصة في ظل رصد العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية لأوضاع السُكان المحاصرين في غزة، وتهدم المستشفيات ودور العبادة، واستهداف النساء والأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية بشكل مباشر، وشرح الآلية التي يتعامل بها عالميًا فيما يتعلق بجرائم الإبادة وجرائم الحرب، لعمل توثيق شامل ودقيق لدعم الإجراءات القانونية، والسعى لتحقيق العدالة.